Virginia anuncia fim do relacionamento com Vinícius Júnior; veja publicação

A influenciadora anúnciou, através do seu Instagram, o fim do relacionamento com Vinícius Júnior

Virginia anúncia fim do relacionamento com Vinícius Júnior; veja publicação (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A influenciadora Virginia anunciou o término do relacionamento com o jogador do Real Madrid e Seleção Brasileira, Vinícius Júnior, nesta sexta-feira (15).

Virginia publicou, através dos stories do Instagram, a notícia do fim do namoro que durou cerca de seis meses.

"Quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho", escreveu Virginia.

Apesar de estar na vitória do Real Madrid nessa quinta-feira (14) para assistir Vinícius Júnior, a modelo contou do término nesta sexta e pediu que esta seja uma página virada.

"Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha", completou.



