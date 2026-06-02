Brasil começa a produzir a primeira caneta emagrecedora

Caneta de semaglutida vai custar a partir de R$ 452 e promessa que ainda esse mês chegue às prateleiras

Caneta emagrecedora (Freepik)

A empresa farmacêutica EMS anunciou, durante evento realizado nesta terça-feira (02), que ainda este mês chegará às farmácias a primeira caneta emagrecedora brasileira. De acordo com a EMS, os valores começam em R$ 452, quase metade do praticado hoje no mercado.

Neste primeiro ciclo de abastecimento, a EMS disponibilizará mais de 500 mil canetas. Segundo o anúncio, o medicamento deve chegar às gôndolas das drogarias a partir do dia 15 de junho. A semaglutida é a droga usada no tratamento da obesidade.

A versão brasileira do medicamento chega ao país com a expectativa de aumentar o acesso ao tratamento, que, atualmente, pode custar cerca de R$ 1 mil por mês. A inclusão no SUS já chegou a ser discutida, mas foi rejeitada devido ao pelo alto custo.

A caneta da EMS foi a primeira versão nacional aprovada desde a queda da patente que era da Novo Nordisk. Na semana passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permitiu que a empresa cobrasse como preço máximo da caneta o mesmo praticado pela Novo Nordisk no Ozempic e Wegovy, tendo como valor próximo de R$ 800.

Mas, a EMS anunciou que traria sua versão com preços ao menos 30% mais baratos. O anúncio deu uma movimentada no mercado. Após a queda da patente, a Novo Nordisk reduziu seus preços para tornar sua versão mais competitiva, após os pedidos de versões nacionais. Até o início deste ano, havia ao menos 17 pedidos em análise na Anvisa.

Preços

As versões que irão chegar dia 15 vão funcionar da seguinte forma: cada caneta custará R$ 452. Mas para um plano de tratamento para três meses, a caneta com dose suficiente para os 90 dias será de R$ 863,23. Ou seja, o paciente terá um custo médio mensal de R$ 287 com as doses iniciais. Já no quarto mês a caneta vai custar R$ 498.

Existe ainda a proposta com duas canetas de 1,0 mg por R$ 896. Mas essa versão não tem data para chegar ao público.