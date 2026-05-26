"A mãe está enjaulada por perseguição", diz Deolane em carta escrita na prisão

A influenciadora Deolane Bezerra. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra escreveu uma carta aberta dentro da penitenciária onde está presa desde a última quinta-feira. No texto, ela afirma ser vítima de perseguição e rebate as suspeitas de envolvimento com o PCC, investigação que motivou sua prisão.

As imagens da carta foram publicadas nas redes sociais, na tarde desta terça-feira (26), por sua irmã, Dayanne Bezerra. Na mensagem, Deolane sustenta que vem sendo alvo de ataques há anos por conta de sua visibilidade pública. “Mais uma vez a mãe está enjaulada por pura perseguição e por ser formadora de opinião”, escreveu.

A influenciadora também relatou a forma como ocorreu sua prisão e afirmou que nunca teve oportunidade de prestar esclarecimentos às autoridades. “Minha vida é pública, meu endereço é público. Nunca fui ouvida em mais de quatro anos, mas fui acordada com um fuzil apontado para o meu rosto na minha casa e presa sem ter a oportunidade de esclarecer os fatos”, declarou.

Ao longo da carta, Deolane negou qualquer ligação com organizações criminosas e afirmou que sua atuação sempre esteve relacionada ao exercício da advocacia. “Fui advogada atuante em centenas de processos e nunca sequer estive presente na Penitenciária de Presidente Venceslau. Não sou e nunca fui bandida! Sou mãe, sou empresária, sou advogada. Uma nordestina que venceu na vida pelo próprio suor”, afirmou.

Ela ainda contestou informações divulgadas durante as investigações, entre elas a de que possuiria dezenas de empresas registradas em seu nome. “Uma mentira que pode ser facilmente comprovada em uma simples pesquisa na junta comercial, uma mentira que se tornou verdade de tantas vezes que foi repetida”, escreveu.

A prisão de Deolane ocorreu no contexto de uma investigação que apura um suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com a polícia, o inquérito teve início após a apreensão, há sete anos, de bilhetes e manuscritos atribuídos à facção criminosa em um presídio de Presidente Venceslau, no interior paulista. Os documentos conteriam orientações internas da organização e referências a integrantes da cúpula do grupo criminoso.