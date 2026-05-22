Deolane Bezerra é transferida para presídio superlotado no interior de São Paulo

Deolane Bezerra (Foto: Reprodução/Instagram)

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi transferida, na manhã desta sexta-feira (22), para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. A unidade prisional, que possui capacidade para 714 internas, atualmente abriga 873 detentas, segundo informações oficiais.

A transferência da advogada foi confirmada pelo secretário da Segurança Pública, Nico Gonçalves. Deolane deixou a Penitenciária Feminina de Santana, na Zona Norte da capital paulista, por volta das 5h. A expectativa era de que ela chegasse ao novo destino por volta do meio-dia.

A prisão ocorreu na residência da advogada, localizada em Alphaville, em Barueri, durante uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil. A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com o inquérito, Deolane é apontada pelos investigadores como integrante da facção criminosa e teria participação considerada estratégica na movimentação financeira do grupo. As apurações indicam que contas vinculadas à influenciadora eram utilizadas para circulação de recursos ilícitos e para dificultar o rastreamento do dinheiro.

Antes de ser encaminhada ao sistema prisional, a advogada passou pela sede da Polícia Civil, no Centro de São Paulo. Ao deixar o local, afirmou que “a Justiça vai ser feita”.

A audiência de custódia foi realizada nessa quinta-feira (21). Após análise do caso, a Justiça decidiu manter a prisão preventiva da influenciadora. Com informações do portal g1.