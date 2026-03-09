Governo Trump deve classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas

Segundo portal, medida está em fase final de tramitação e pode ser anunciada nos próximos dias

Olinda, PE, 29/10/2025 - PIXAÇÕES COMANDO VERMELHO - Imagem das pichações do Comando Vermelho próxima a favela do V8 em Olinda, região metropolitana do Recife. (Rafael Vieira)

O governo dos Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, deve anunciar nos próximos dias a inclusão das facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras. As informações são do UOL.

Segundo o portal, o processo para enquadrar as duas facções como organizações terroristas foi finalizado no Departamento de Estado há alguns dias e passou pela análise de diferentes agências do governo estadunidense.

A iniciativa segue o mesmo modelo adotado anteriormente pela gestão Trump para grupos criminosos da América Latina, como cartéis de drogas do México e organizações venezuelanas.

O material ainda precisa cumprir etapas formais antes de entrar em vigor. Após passar pela mesa do secretário de Estado, Marco Rubio, o material deve ser encaminhado ao Congresso dos EUA e, em seguida, publicado no Registro Federal; um procedimento que pode levar cerca de duas semanas para ser concluído.

De acordo com o Estadão, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, conversou por telefone com o secretário de Estado americano para tratar da relação entre os dois países após o sinal verde dado pelo governo dos EUA para avançar com a medida.