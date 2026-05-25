Luciano Huck diz que fala sobre o Bolsa Família foi tirada de contexto

Luciano Huck em pronunciamento nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de dar uma declaração considerada polêmica sobre o programa de assistência social Bolsa Família, o apresentador Luciano Huck usou as redes sociais, no último domingo (24), para esclarecer o ocorrido.

Na ocasião em que foi gravado o vídeo que gerou polêmica entre os internautas, Luciano participava do 5º Fórum Esfera, evento que discute pautas estratégicas para o desenvolvimento do país, e mencionou a quantidade de famílias atendidas pelo programa Bolsa Família.

“Ao concentrar 56% da sua economia no Bolsa Família, você não gera nenhum estímulo para elas saírem. Na verdade, elas queriam um monte de atalhos para conseguir ficar no programa”, disse o apresentador.

Polêmica

A declaração viralizou nas redes sociais, onde muitas pessoas criticaram o posicionamento do apresentador. Entre elas, está a vencedora do Big Brother 2026, Ana Paula Renault, que saiu em defesa do programa governamental em um vídeo publicado também no último domingo. “Os filhos do Bolsa Família, em grande parte, não dependem do Bolsa Família”, declarou.

Pronunciamento

Através de um vídeo curto divulgado nos stories do Instagram, Luciano Huck explicou seu posicionamento anterior. “Eu tive uma fala num evento fechado. [...] Um trecho dessa fala acabou circulando meio fora de contexto. Alguns cortes dão a entender que eu seria contra um programa de proteção social, isso não é verdade”, disse.

Ele afirmou reconhecer que esse tipo de política ajuda milhões de brasileiros, e sua declaração sugeria que programas assim “sejam constantemente aperfeiçoados”. Para ele, é necessário que eles sejam “individualizados” com base nas necessidades de cada beneficiário, para que a distribuição aconteça de forma mais justa.