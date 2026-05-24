O que se sabe sobre a morte do fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos

O jovem foi encontrado morto nesse sábado (23) por um amigo

Influenciador mostrava rotina de treinos no Instagram (ganleygabriel via Instagram)

O atleta de fisiculturismo e influenciador digital Gabriel Ganley, de 22 anos, foi encontrado morto na manhã desse sábado (23), em São Paulo.

O corpo foi localizado por um amigo de Gabriel no chão da cozinha de um apartamento na Rua da Mooca, na Zona Leste da capital paulista.

Investigação



Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), não havia sinais aparentes de violência no local. O caso foi registrado como "morte suspeita – morte súbita".

“Um jovem de 22 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (23), na Rua da Mooca, na zona leste da capital. A vítima foi localizada caída no chão da cozinha pelo amigo. Não foram encontrados sinais aparentes de violência no local. A perícia foi realizada no local. O caso foi registrado como morte suspeita – morte súbita no 42º DP (Parque São Lucas)”, diz a nota da SSP.

Fãs lamentam morte

No Instagram, rede social em que costumava mostrar a rotina de treinos, Ganley fez a última publicação há dois dias. "Mais um Legday", escreveu na legenda de uma foto na academia. O post foi inundado de mensagens de fãs e amigos lamentando a morte.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Gabriel Ganley (@ganleygabriel)

"Você sempre estará conosco molecote, sua pureza de alma era um presente para nós que convivíamos contigo", publicou o empresário e também fisiculturista Renato Cariani.