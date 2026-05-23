Galo da Madrugada é premiado na Câmara

Com apoio do Esportes da Sorte, bloco é reconhecido nacionalmente por inclusão de pessoas com deficiência no desfile

Desde 2020, a acessibilidade no Galo da Madrugada vem sendo ampliada (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte celebra o reconhecimento conquistado pelo Galo da Madrugada e pelo tradicional Galo Gigante na edição 2026 do Prêmio Brasil Mais Inclusão Deputada Amália Barros, promovido pela Câmara dos Deputados. Parceira da agremiação desde 2023, a marca apoia iniciativas de acessibilidade realizadas ao longo dos últimos carnavais, entre elas o Camarote da Acessibilidade e a participação de pessoas com deficiência no desfile do bloco durante o sábado de Carnaval.

A cerimônia de premiação aconteceu na última quarta-feira (20), no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília. A iniciativa “Pernambuco e seus Galos – Galo da Madrugada e Galo Gigante” ficou em primeiro lugar entre os homenageados de 2026 na categoria “Mérito João Ribas”, voltada ao reconhecimento de iniciativas ligadas à inclusão de pessoas com deficiência.

Ao longo dessa parceria, o Esportes da Sorte também vem apoiando ações voltadas à valorização das manifestações culturais brasileiras e à ampliação do acesso da população aos grandes eventos populares.

“Ver iniciativas apoiadas pelo Esportes da Sorte sendo reconhecidas nacionalmente por promover inclusão e acessibilidade reforça uma convicção importante para o grupo: grandes manifestações populares precisam ser cada vez mais abertas, acolhedoras e preparadas para todos os públicos. O Galo da Madrugada possui um papel cultural gigantesco para o país, e essa premiação evidencia como tradição e impacto social podem caminhar juntos”, afirma Darwin Filho, CEO do Grupo Esportes Gaming Brasil.

O prêmio consolida um planejamento iniciado em 2020 para ampliar as iniciativas de inclusão do bloco, resultando em uma ala que, em 2026, mobilizou 600 pessoas entre foliões com deficiência e acompanhantes, além de 30 audiodescritores e intérpretes de Libras.

“O Galo sempre foi um bloco muito inclusivo e participativo, tendo o folião como nosso maior ativo. Em 2020, percebemos que as ações que já realizávamos, como o Camarote da Acessibilidade, ainda não eram o bastante e decidimos avançar. Em 2025, com apoio do Esportes da Sorte, a nossa ala dedicada à acessibilidade saiu do papel e conseguimos expandi-la em 2026”, pontua Guilherme Menezes, diretor de Marketing do Galo da Madrugada.

“A premiação reconhece um trabalho consistente de acessibilidade desenvolvido pelo Galo da Madrugada ao longo dos últimos anos. Inclusão precisa fazer parte da estrutura dos grandes eventos populares, garantindo que mais pessoas possam participar dessas experiências com segurança, autonomia e acolhimento”, afirma Marcela Campos, vice-presidente do Grupo Esportes Gaming Brasil.