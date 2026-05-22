Tremor de terra é registrado no Rio de Janeiro

Tremor de terra de magnitude 3,3 foi registrado a aproximadamente 100 km do município de Maricá, na costa do Rio de Janeiro

Tremor de terra foi registrado no Rio de Janeiro (Reprodução)

Um tremor de terra de magnitude 3,3 foi registrado na costa do Rio de Janeiro, a aproximadamente 100 km do município de Maricá, no início desta quinta-feira, 21. As informações são da Rede Sismográfica Brasileira.

O abalo aconteceu às 5h21. O órgão classificou o fenômeno como sismo raso, ocorrido possivelmente entre 0 e 10 km de profundidade, mas sem informações suficientes para estimar com precisão. Segundo o instituto, o sismo não foi sentido pela população.

Tremores do tipo são comuns no País. Esse é o nono registrado em território nacional desde o começo de maio; ao todo, foram 67 desde o início do ano, sendo um na fronteira entre o Brasil e o Peru.

Segundo a RSB, fenômenos como este não representam para a população. Eles acontecem devido às tensões tectônicas que atuam na crosta terrestre.

A região sudeste do Brasil é considerada a principal zona sísmica offshore (fora da costa) do país, onde pequenos terremotos ocorrem de forma relativamente frequente. Foram 31 do início do ano até agora.