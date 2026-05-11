Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos, foi preso em flagrante por feminicídio; vítima de 34 anos foi baleada na frente dos filhos horas após cerimônia no cartório

Guarda municipal mata esposa a tiros no dia do próprio casamento em Campinas, São Paulo (Reprodução)

Um dia que deveria ser de celebração terminou em tragédia em Campinas, no interior de São Paulo. O guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos, foi preso em flagrante na noite do sábado (9), suspeito de matar a tiros a esposa, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos. O crime ocorreu horas após o casal oficializar a união no cartório, na véspera do Dia das Mães.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal iniciou uma discussão que evoluiu para luta corporal dentro de casa. Durante a briga, familiares conseguiram retirar as crianças que estavam no local. Daniel, que integra a corporação desde 1998 e atuava em funções administrativas, utilizou sua arma funcional para balear Nájylla.

Testemunhas relataram que o agressor chegou a fugir do imóvel, mas retornou em seguida para efetuar novos disparos contra a vítima.

Nájylla foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Ela era estudante de Direito e deixou três filhos – de 15, 12 e 8 anos – de um relacionamento anterior, que presenciaram o crime.

Em depoimento ao portal g1, a mãe da vítima, Rosilaine Alves Duenas, afirmou que o guarda tinha um histórico de violência associado ao consumo de álcool e que já havia alertado a filha sobre o comportamento do agressor.

Prisão e investigação

Após o crime, o próprio guarda municipal acionou a corporação. Ele foi conduzido à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas, onde a prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia. Em nota, a Guarda Municipal lamentou o ocorrido e informou que a Corregedoria instaurou procedimentos administrativos e disciplinares para apurar a conduta do agente.

A defesa de Daniel Barbosa Marinho afirmou, em nota, que ele colaborará com as investigações. O advogado informou ainda que buscará a liberdade provisória do cliente, alegando que ele é réu primário e possui bons antecedentes funcionais, ressaltando que a dinâmica dos fatos será debatida no decorrer do processo judicial.

O corpo de Nájylla será velado e sepultado nesta segunda-feira (11). A família da vítima, que reside no Paraná, viajou para Campinas para providenciar a liberação do corpo e o acolhimento dos filhos da estudante.

