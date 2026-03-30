'A casa tremeu, achei que o avião estava caindo', diz testemunha sobre explosão de turbina

A aeronave precisou realizar um pouso de emergência após uma falha na turbina logo depois da decolagem

Avião fez pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos após explosão de turbina (Reprodução)

Moradores de bairros vizinhos Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, usaram as redes sociais para relatar os momentos de pânico vividos na noite deste domingo, 29 por conta do problema ocorrido com um avião da Delta Airlines.

"Moro no (bairro) Jardim Presidente Dutra, que é bem na cabeceira (da pista). O barulho aqui é sempre alto porque eles estão decolando, mas esse foi fora do normal, a gente já estava ouvindo tumtumtum antes dela passar, a hora que ele passou a casa tremeu, achei que ele estava caindo, foi assustador", explicou uma moradora em postagem no X.

"Simplesmente passou em cima da minha casa com a asa pegando fogo e um barulho anormal de alto", contou um morador.

A aeronave precisou realizar um pouso de emergência após uma falha na turbina logo depois da decolagem. Ninguém se feriu.

"Passou em cima da minha casa com um barulho enorme! Que pavor. O que faltou pra esse avião cair num bairro residencial", disse outra internauta.

Explosão em turbina

Em comunicado publicado em seu site, a Delta informou que o voo foi cancelado devido a problemas mecânicos e pediu desculpas aos passageiros pelo transtorno.

A aeronave partiu às 23h49 com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, quando, segundos após sair do solo, houve uma explosão na turbina esquerda. O incidente provocou a queda de fragmentos chamuscados na área ao lado da pista, o que deu início a um foco de incêndio.

A ocorrência foi identificada pela torre de controle do aeroporto, que alertou a tripulação. Diante da situação, o piloto declarou emergência, com o chamado "mayday", e iniciou o retorno imediato ao terminal.

Segundo dados da plataforma Flightradar24, o voo permaneceu no ar por cerca de nove minutos. Equipes de bombeiros do aeroporto foram acionadas e conseguiram controlar as chamas em poucos minutos.

O avião envolvido é um Airbus A330-323 e operava o voo DL0104, que seguiria para Atlanta, no Estado da Geórgia. A partida estava prevista para 23h40, com chegada estimada às 7h40 no horário local.

A companhia aérea e a administração do aeroporto ainda não detalharam as causas da falha até a última atualização desta reportagem.