Ypê: confira os produtos e lotes contaminados suspensos pela Anvisa

A Anvisa determinou a suspensão da fabricação, venda e uso de detergentes, sabão líquido e desinfetantes da Ypê após identificar risco de contaminação

Produtos da marca Ypê sofreram determinação da Anvisa nessa quinta-feira (7) (Divulgação/Ypê)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a interrupção imediata da fabricação, venda, distribuição e utilização de detergentes, sabão líquido e desinfetantes da marca Ypê pertencentes a lotes cuja numeração termina em 1.

A medida foi divulgada nesta quinta-feira (7) após a conclusão de uma análise técnica de risco sanitário realizada pela Anvisa na unidade industrial da empresa, localizada em São Paulo. Durante a fiscalização, os técnicos identificaram falhas em etapas consideradas essenciais do processo de produção.

Segundo o órgão, as irregularidades encontradas comprometem a segurança sanitária dos itens e apontam para uma possível contaminação dos produtos.

A orientação da Anvisa é para que os consumidores interrompam imediatamente o uso desses materiais e procurem o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante, a fim de realizar o recolhimento adequado dos produtos afetados.

Confira os itens cujos lotes com final 1 estão contaminados: