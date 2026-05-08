Ypê: confira os produtos e lotes contaminados suspensos pela Anvisa
A Anvisa determinou a suspensão da fabricação, venda e uso de detergentes, sabão líquido e desinfetantes da Ypê após identificar risco de contaminação
Publicado: 08/05/2026 às 09:35
Produtos da marca Ypê sofreram determinação da Anvisa nessa quinta-feira (7) (Divulgação/Ypê)
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a interrupção imediata da fabricação, venda, distribuição e utilização de detergentes, sabão líquido e desinfetantes da marca Ypê pertencentes a lotes cuja numeração termina em 1.
A medida foi divulgada nesta quinta-feira (7) após a conclusão de uma análise técnica de risco sanitário realizada pela Anvisa na unidade industrial da empresa, localizada em São Paulo. Durante a fiscalização, os técnicos identificaram falhas em etapas consideradas essenciais do processo de produção.
Segundo o órgão, as irregularidades encontradas comprometem a segurança sanitária dos itens e apontam para uma possível contaminação dos produtos.
A orientação da Anvisa é para que os consumidores interrompam imediatamente o uso desses materiais e procurem o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante, a fim de realizar o recolhimento adequado dos produtos afetados.
Confira os itens cujos lotes com final 1 estão contaminados:
- Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê
- Lava Louças Ypê
- Lava Louças Ypê Clear Care
- Lava Louças Ypê Toque Suave
- Lava-Louças Concentrado Ypê Green
- Lava-Louças Ypê Clear
- Lava-Louças Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava Roupas Líquido
- Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
- Lava Roupas Líquido Ypê Express
- Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
- Lava Roupas Líquido Ypê Premium
- Lava Roupas Tixan Maciez
- Lava Roupas Tixan Primavera
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de Uso Geral Atol
- Desinfetante Perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ype
- Lava Roupas Tixan Power Act