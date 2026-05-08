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Ypê: confira os produtos e lotes contaminados suspensos pela Anvisa

A Anvisa determinou a suspensão da fabricação, venda e uso de detergentes, sabão líquido e desinfetantes da Ypê após identificar risco de contaminação

Milena Galvão

Publicado: 08/05/2026 às 09:35

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Produtos da marca Ypê sofreram determinação da Anvisa nessa quinta-feira (7)/Divulgação/Ypê

Produtos da marca Ypê sofreram determinação da Anvisa nessa quinta-feira (7) (Divulgação/Ypê)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a interrupção imediata da fabricação, venda, distribuição e utilização de detergentes, sabão líquido e desinfetantes da marca Ypê pertencentes a lotes cuja numeração termina em 1.

A medida foi divulgada nesta quinta-feira (7) após a conclusão de uma análise técnica de risco sanitário realizada pela Anvisa na unidade industrial da empresa, localizada em São Paulo. Durante a fiscalização, os técnicos identificaram falhas em etapas consideradas essenciais do processo de produção.

Segundo o órgão, as irregularidades encontradas comprometem a segurança sanitária dos itens e apontam para uma possível contaminação dos produtos.

A orientação da Anvisa é para que os consumidores interrompam imediatamente o uso desses materiais e procurem o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da fabricante, a fim de realizar o recolhimento adequado dos produtos afetados.

Confira os itens cujos lotes com final 1 estão contaminados:

  • Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê
  • Lava Louças Ypê
  • Lava Louças Ypê Clear Care
  • Lava Louças Ypê Toque Suave
  • Lava-Louças Concentrado Ypê Green
  • Lava-Louças Ypê Clear
  • Lava-Louças Ypê Green
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava Roupas Líquido
  • Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
  • Lava Roupas Líquido Ypê Express
  • Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
  • Lava Roupas Líquido Ypê Premium
  • Lava Roupas Tixan Maciez
  • Lava Roupas Tixan Primavera
  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de Uso Geral Atol
  • Desinfetante Perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ype
  • Lava Roupas Tixan Power Act

Veja também:

Agência Nacional de Vigilância Sanitária , Anvisa , Contaminação , Detergente , Lote , Produtos , Recolhimento
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