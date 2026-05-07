Anvisa suspende fabricação e determina recolhimento de produtos da Ypê; confira quais

Decisão foi anunciada após uma avaliação técnica de risco sanitário conduzida pela Anvisa na fábrica responsável

Produtos Ypê sofreram determinação da Anvisa nesta quinta (7) (Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de detergentes, sabão líquido e desinfetantes da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1.

A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (7), após uma avaliação técnica de risco sanitário conduzida pela Anvisa na fábrica responsável, em São Paulo. Durante a inspeção, foram identificados descumprimentos em etapas críticas do processo produtivo.

Os problemas identificados indicam risco à segurança sanitária dos produtos e indicam possibilidade de contaminação.

A Anvisa orienta que os produtos não sejam mais utilizados e que os consumidores entrem em contato com o serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para que seja feito o recolhimento forma apropriada.

Estão afetados os lotes que terminam com o número 1 dos seguintes produtos:



Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava Louças Ypê

Lava Louças Ypê Clear Care

Lava Louças Ypê Toque Suave

Lava-Louças Concentrado Ypê Green

Lava-Louças Ypê Clear

Lava-Louças Ypê Green

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava Roupas Líquido

Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava Roupas Líquido Ypê Express

Lava Roupas Líquido Ypê Power Act

Lava Roupas Líquido Ypê Premium

Lava Roupas Tixan Maciez

Lava Roupas Tixan Primavera

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ype

Lava Roupas Tixan Power Act