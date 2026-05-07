Anvisa suspende fabricação e determina recolhimento de produtos da Ypê; confira quais
Decisão foi anunciada após uma avaliação técnica de risco sanitário conduzida pela Anvisa na fábrica responsável
Publicado: 07/05/2026 às 10:17
Produtos Ypê sofreram determinação da Anvisa nesta quinta (7) (Foto: Reprodução)
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de detergentes, sabão líquido e desinfetantes da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1.
A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (7), após uma avaliação técnica de risco sanitário conduzida pela Anvisa na fábrica responsável, em São Paulo. Durante a inspeção, foram identificados descumprimentos em etapas críticas do processo produtivo.
Os problemas identificados indicam risco à segurança sanitária dos produtos e indicam possibilidade de contaminação.
A Anvisa orienta que os produtos não sejam mais utilizados e que os consumidores entrem em contato com o serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para que seja feito o recolhimento forma apropriada.
Estão afetados os lotes que terminam com o número 1 dos seguintes produtos:
Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê
Lava Louças Ypê
Lava Louças Ypê Clear Care
Lava Louças Ypê Toque Suave
Lava-Louças Concentrado Ypê Green
Lava-Louças Ypê Clear
Lava-Louças Ypê Green
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
Lava Roupas Líquido
Tixan Ypê Cuida das Roupas
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
Lava Roupas Líquido Ypê Express
Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
Lava Roupas Líquido Ypê Premium
Lava Roupas Tixan Maciez
Lava Roupas Tixan Primavera
Desinfetante Bak Ypê
Desinfetante de Uso Geral Atol
Desinfetante Perfumado Atol
Desinfetante Pinho Ype
Lava Roupas Tixan Power Act