Pouco depois do encontro, o pai da noiva recebeu alta médica e retornou para casa

Internado, pai recebe surpresa no hospital após não poder comparecer no casamento da filha (Reprodução/Redes sociais)

Impedido de comparecer ao casamento da filha por estar internado, Antônio Francisco Martins Mendes, um idoso de 74 anos, teve o desejo atendido de forma inesperada: dois dias após a cerimônia, a professora Tatiane da Silva Martins, de 26 anos, foi até o hospital, no Sul do Espírito Santo, para surpreendê-lo.



A segunda celebração aconteceu na segunda-feira (6), na Santa Casa de Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba. Ao lado do marido, Dilmo Lucas Brum, também de 26 anos, Tatiane percorreu a unidade de saúde com o mesmo vestido, maquiagem e buquê usados no sábado (4).

De acordo com a Santa Casa de Guaçuí, o pedido mobilizou o setor de Humanização, que organizou o encontro em um espaço do hospital filantrópico. “O amor não espera a alta hospitalar”, escreveu a instituição ao compartilhar o momento nas redes sociais. “Antes de devolver o vestido, ela nos procurou com um pedido especial. (...) O resultado? Lágrimas de alegria”.

No dia seguinte à surpresa, o pai da noiva - que estava internado com problemas digestivos e respiratórios desde 29 de março - recebeu alta médica e retornou para casa, em Dores do Rio Preto, também no Sul do estado.

*Com informações do g1