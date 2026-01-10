Marido presta homenagem a influencer Isabel Veloso, que faleceu devido a câncer: "O amor não morre"

No texto publicado no Instagram, Lucas disse que sua dor "é grande demais para caber em palavras". "A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… O amor não morre", escreveu.

Marido de Isabel Veloso, Lucas Borbas publicou homenagem nas redes (Reprodução/Redes sociais)

O marido da influencer Isabel Veloso, que faleceu neste sábado aos 19 anos em decorrência a complicações de um câncer, compartilhou nas redes sociais uma homenagem a esposa.

No texto publicado no Instagram, Lucas disse que sua dor "é grande demais para caber em palavras". "A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… O amor não morre", escreveu.

O marido afirmou que a influenciadora "viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível - e até além". Ele também falou sobre o filho que teve com Isabel, Arthur, de um ano. "Construímos uma família, um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho, vive em cada pessoa que foi tocada pela força dela", disse.

"Hoje dói respirar. Hoje dói existir. Mas, mesmo na dor, eu agradeço a Deus por ter me permitido amar e ser amado por alguém como a Isabel", prosseguiu. "Descanse, meu amor. Aqui, eu sigo - por nós, por você, por tudo o que fomos e sempre seremos."

Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021. Ela estava internada desde novembro e chegou a ser extubada em dezembro. À época do início da internação, os exames da influenciadora apontaram um excesso de magnésio no sangue. Poucos dias depois, ela foi diagnosticada com um quadro grave de pneumonia.

À época do início da internação em novembro, o marido pediu orações pela influencer e disse que Isabel chegou a parar de respirar e de ter saturação. Ela chegou a receber alta da UTI, mas precisou retornar à Unidade de Tratamento Intensivo após piora.