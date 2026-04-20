Internado no Recife, ministro Wolney Queiroz deve receber alta nos próximos dias

Com diagnóstico de colecistite, ministro da Previdência segue tratamento com antibióticos; secretário-executivo assume a pasta interinamente

Diario de Pernambuco

Publicado: 20/04/2026 às 17:03

Ministro segue hospitalizado na capital pernambucana

Em tratamento à base de antibióticos, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, segue internado no Hospital Memorial Star, no Recife. Segundo sua equipe médica, ele tem apresentado melhora clínica e deve receber alta hospitalar nos próximos dias.

O ministro foi diagnosticado com colecistite, uma inflamação da vesícula biliar, na última segunda-feira (13) e está internado desde então. Inicialmente, sua assessoria informou que ele receberia alta no sábado (18).

Com o afastamento de Wolney, o secretário-executivo do ministério, Felipe Cavalcante, exercerá a função de ministro substituto.

Confira a nota completa:

"O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, segue internado no Hospital Memorial Star, no Recife, desde a segunda-feira, 13 de abril. Wolney foi diagnosticado com colecistite, que é a inflamação da vesícula biliar, e permanece em tratamento à base de antibióticos.

Segundo a equipe médica, o ministro apresentou melhora clínica e evolução positiva e, nos próximos dias, deve receber alta hospitalar. Enquanto estiver de licença médica, o secretário-executivo do ministério, Felipe Cavalcante, exercerá a função de ministro substituto."

Veja também:

