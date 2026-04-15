MC Ryan SP, Poze do Rodo e dono da Choquei: quem são os presos na Operação Narco Fluxo

Operação da PF busca desarticular um grupo suspeito de movimentar cerca de R$ 1,6 bilhão ligado ao crime organizado

MC Ryan SP e MC Poze do Rodo foram presos em operação da Polícia Federal (Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 15, a Operação Narco Fluxo para desarticular um grupo suspeito de movimentar cerca de R$ 1,6 bilhão ligado ao crime organizado. Entre os alvos estão os funkeiros MC Ryan SP e Poze do Rodo, presos em ações simultâneas no litoral paulista e no Rio de Janeiro. Saiba quem são eles.

MC Ryan SP

MC Ryan SP, nome artístico de Ryan de Oliveira Santana, é um dos principais nomes do funk paulista da nova geração. Natural de São Paulo, ganhou projeção nacional a partir de 2021, com músicas que viralizaram nas redes sociais e acumulam milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Com 24 anos, o cantor se consolidou rapidamente no cenário musical, impulsionado por sucessos de grande alcance, parcerias com outros artistas do funk e forte presença em apresentações de grande público com músicas focadas na ostentação.

Ao longo da carreira, o MC esteve envolvido em uma série de polêmicas fora dos palcos. Em 2024, o cantor teve uma Ferrari Roma apreendida por irregularidades na documentação. Já em 2025, foi preso após realizar um cavalo de pau no gramado de um estádio em Piracicaba, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, na ocasião, ele foi detido por dano ao patrimônio direção sem permissão ou habilitação e por colocar em risco a segurança de terceiros.

O cantor também já respondeu a acusações de agressão envolvendo sua companheira, Giovanna Roque, episódio que ganhou repercussão nas redes sociais. O casal chegou a se separar mas retormaram o relacionamento. A jovem é mãe de Zoe, filha do casal.

Poze do Rodo

Poze do Rodo, é um dos principais nomes do funk carioca atual. Nascido e criado na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, Marlon Brendon Coelho Couto Silva construiu sua carreira a partir de músicas frequentemente acusadas de apologia ao crime.

O artista ganhou projeção nacional a partir de 2019, acumulando milhões de reproduções nas plataformas digitais e se consolidando entre os nomes mais populares do gênero.

Poze já foi preso em 2019 durante um show em Sorriso (MT), sob suspeita de apologia ao crime. Ele também já foi acusado de envolvimento com o tráfico de drogas e de ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Apesar de negar as acusações a que foi submetido, o cantor já declarou em entrevistas ter vivido experiências ligadas ao crime na juventude, incluindo ter trabalhado para o tráfico durante a adolescência. Em 2023, durante entrevista ao programa Profissão Repórter, contou que chegou a ser baleado e preso antes de decidir mudar de vida.

Poze do Rodo é pai de cinco filhos, frutos de três relacionamentos diferentes.

Dono da Choquei



O influenciador Raphael Sousa Oliveira é o criador da página de entretenimento ‘Choquei’, conhecida pela cobertura de celebridades e temas virais nas redes sociais. Natural de Goiás, ele tem formação em fotografia e publicidade.

A página foi criada em 2014 como um hobby, enquanto Raphael trabalhava como vendedor de chips de celular e ainda cursava a faculdade. Com o tempo, o perfil passou a ganhar um maior alcance ao publicar conteúdos sobre celebridades, programas de televisão e assuntos em alta.

Hoje, reúne cerca de 27 milhões de seguidores no Instagram e 9 milhões no X (antigo Twitter). Além da atuação nas redes, o perfil também mantém parcerias comerciais, incluindo a função de embaixadora da empresa de apostas ZeroUmBet.

No perfil pessoal, Raphael soma aproximadamente 1,4 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha vídeos de humor e registros de viagens internacionais.