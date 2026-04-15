Investigação apura esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 1,6 bilhão; Pernambuco está entre os estados com mandados

Dono da ‘Choquei’ é alvo da operação da PF que prendeu MC Ryan SP e MC Poze do Rodo (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Federal incluiu o influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, entre os alvos da Operação Narcofluxo, deflagrada na manhã desta quarta-feira (15). A ação investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em esquemas de lavagem de dinheiro em menos de dois anos. A PF solicitou a prisão temporária de Oliveira e de outros 38 investigados.

Na mesma operação, foram presos os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo. O influenciador Chrys Dias também figura entre os alvos.

De acordo com a Polícia, o grupo utilizava uma estrutura organizada para ocultar e dissimular valores, com uso de empresas, interpostas pessoas e transações com criptoativos. As investigações apontam ainda para movimentações financeiras no Brasil e no exterior, além do transporte de grandes quantias em dinheiro em espécie.

A operação mobiliza mais de 200 policiais federais, que cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos, no litoral paulista. As ordens judiciais são executadas em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que devem contribuir para o avanço das investigações. Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, como o sequestro de bens e restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e preservar recursos para eventual ressarcimento.

Os investigados poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As investigações seguem em andamento.