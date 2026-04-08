Incêndio atinge Velódromo do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (Divulgação/ CBMERJ)

Um incêndio registrado na madrugada desta quarta-feira, 8, atingiu as dependências do Velódromo localizado no Parque Olímpico, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado às 4h17 desta quarta para combater as chamas. Até o momento, não há informações de feridos.

Este é o terceiro incêndio no telhado do Velódromo. Em 2017, a estrutura já havia sido atingida duas vezes por incêndios causados pela queda de balões, quando os danos foram menores. As causas deste novo caso ainda serão investigadas pela perícia.

Em entrevista à mídia local, o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, afirmou que o Velódromo Municipal do Rio e o Museu Olímpico sofreram danos limitados pelo incêndio. "Quero informar à população que o museu está praticamente preservado, e o Velódromo e o Museu Olímpico quase não foram impactados", disse. Segundo ele, apenas uma sala imersiva foi impactada.

Cavaliere destacou ainda a importância da estrutura e da atuação da equipe local. "A atuação da brigada do local foi fundamental para, junto aos bombeiros, minimizar os efeitos do incêndio".

A operação dos bombeiros conta com cerca de 60 militares e mais de 20 viaturas, com apoio de equipes especializadas.

"As equipes seguem atuando para combater as chamas e no controle da situação. Ainda não há previsão para o término da ocorrência" disse a corporação. Não há bloqueios nas vias do entorno.

O velódromo foi construído para os Jogos Olímpicos de 2016 como sede das competições de ciclismo de pista. A estrutura substituiu o antigo velódromo do Pan de 2007, demolido por não atender às exigências internacionais, e tem capacidade para cerca de 5 mil espectadores, com pista de madeira voltada ao alto rendimento.

As obras custaram cerca de R$ 140 milhões e enfrentaram constante preocupação devido aos repetidos atrasos, incluindo na entrega. Inaugurado em 26 de junho de 2016, com seis meses de atraso, foi o único equipamento dos Jogos Olímpicos de 2016 que não passou por um evento-teste.