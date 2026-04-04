Mãe e bebê de oito meses ficam feridos em incêndio em apartamento em Paulista, no Grande Recife
Apartamento onde a mãe e o bebê de oito meses estavam foi atingido por um incêndio na madrugada deste sábado (4)
Publicado: 04/04/2026 às 20:00
Caso aconteceu na madrugada deste sábado (4), em Maranguape I, na cidade de Paulista, no Grande Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)
Uma mulher de 38 anos e o filho dela, um bebê de oito meses, ficaram feridos após um incêndio atingir um apartamento em Maranguape I, em Paulista no Grande Recife. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (4).
O bebê e a mãe precisaram de atendimento médico, e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).
A mulher foi levada para o Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife, enquanto o bebê foi encaminhado ao Hospital Tricentenário, em Olinda, na Região Metropolitana da capital pernambucana. Não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde deles.
Segundo os Bombeiros, foram enviadas quatro viaturas operacionais ao local: “As equipes atuaram no combate às chamas, realizando o controle da situação e o rescaldo, garantindo a segurança da área”, destacou a nota da corporação.
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver as chamas dentro do apartamento, que inclusive chegam a ultrapassar os limites da janela.
Informações sobre o que teria causado o início do fogo também não foram repassadas.