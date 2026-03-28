Esportes da Sorte conquista selo RA1000

Grupo Esportes Gaming Brasil é reconhecido pelo alto padrão de atendimento de suas três marcas

O selo é concedido com base em métricas do Reclame AQUI (Divulgação/Esportes da Sorte)

O grupo Esportes Gaming Brasil, detentor das marcas Esportes da Sorte, Onabet e Lottu, conquistou o selo RA1000, principal certificação de reputação do Reclame AQUI, nas três operações. A chancela é concedida a empresas que atingem critérios de desempenho em atendimento a partir de indicadores públicos, como índice de resposta, índice de solução, nota média do consumidor e a intenção de “voltar a fazer negócio”.

Segundo a empresa, o resultado reflete a consolidação de processos e rotinas de experiência do cliente, com foco em agilidade, resolutividade e padronização.

“É um reconhecimento que traduz, em métricas públicas, a consistência do nosso trabalho e a evolução contínua da experiência do cliente em todas as marcas do grupo. Nosso compromisso é responder com rapidez, resolver com clareza e aprender com cada interação para aprimorar continuamente a jornada do consumidor”, afirma Maria Neves, diretora de Atendimento do Esportes Gaming Brasil.

Na plataforma do Reclame AQUI, as três marcas registram 100% de índice de resposta, mais de 91% de índice de solução, nota média 9 e acima de 89% no indicador “voltaria a fazer negócio”, de acordo com o levantamento da companhia.

Entre as práticas adotadas estão o acompanhamento recorrente de motivos de contato, revisão de fluxos de atendimento e rotinas de qualidade para reduzir reincidência de demandas e acelerar a resolução.

O selo RA1000 é concedido com base em métricas consolidadas do Reclame AQUI e pode ser revisto se os indicadores caírem, o que, na avaliação do grupo, incentiva a consistência ao longo do tempo.

Para a empresa, a certificação também funciona como referência para o consumidor em um ambiente digital no qual atendimento e transparência pesam na decisão de compra e recompra.

Com atuação nacional e licença concedida pelo Ministério da Fazenda (SPA/MF), o Esportes Gaming Brasil afirma que trata atendimento e confiança como parte da sustentabilidade do negócio em um mercado regulado.

Além das apostas, mantém investimentos em esporte, cultura e projetos sociais. Em Pernambuco, a marca é patrocinadora do Galo da Madrugada e já apoiou ações de Carnaval no Recife e em Olinda, dentro da estratégia de presença em grandes eventos populares.

