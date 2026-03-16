Hackathon oferece prêmio de R$12 mil

As inscrições, edital e informações oficiais estão disponíveis no site oficial do evento (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte realiza a primeira edição do EDScript, hackathon presencial voltado à criação de protótipos e soluções inovadoras a partir de desafios apresentados durante o evento. A iniciativa do Grupo Esportes Gaming Brasil, detentor da marca, é gratuita e aberta a pessoas físicas maiores de 18 anos. As inscrições já podem ser realizadas no site oficial.

A primeira etapa acontece entre os dias 20 e 22 de março, no Centro de Convenções de Pernambuco. A organização prevê a pré-seleção de até 300 participantes, de acordo com a ordem de inscrição e confirmação de presença. Caso algum selecionado não confirme participação dentro do prazo estipulado, novos inscritos poderão ser convocados a partir da lista de espera.

Durante as inscrições e no hackathon, os participantes deverão formar equipes de até seis integrantes, com incentivo à composição multidisciplinar. As inscrições individuais também serão aceitas, mas estão sujeitas à inclusão num grupo de, no mínimo, 4 pessoas no local. A formação dos grupos ocorrerá no primeiro dia do evento, quando também serão apresentados os desafios que orientarão o desenvolvimento das soluções.

De acordo com o regulamento, apenas projetos inéditos e desenvolvidos exclusivamente durante o evento poderão concorrer. Propostas já comercializadas não serão aceitas, e casos de plágio ou ausência de ineditismo resultarão na eliminação da equipe.

Os projetos serão avaliados por uma banca julgadora com base em critérios como capacidade de resolução do desafio proposto, grau de inovação, usabilidade, maturidade do modelo de negócio e viabilidade econômica. Cada equipe terá até 10 minutos para apresentar e demonstrar sua solução.

A divulgação dos resultados e das equipes vencedoras está prevista para 29 de março, em evento presencial com local e horário a serem divulgados no site oficial. As equipes classificadas em primeiro lugar em cada desafio receberão premiação de R$12 mil e possibilidade de integração à equipe do Grupo Esportes Gaming Brasil, conforme as condições estabelecidas no regulamento.

As inscrições, edital e informações oficiais estão disponíveis em edscript.com.br.

Serviço

EDScript

Inscrições: edscript.com.br

Vagas: até 300 pré-selecionados

Equipes: até 6 integrantes

Premiação: R$12 mil (1º lugar de cada desafio)

Resultado: 29/03/2026

