Diversão marca nova campanha nacional

A campanha busca trazer a alegria e intensidade dos amantes de futebol (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte lançou sua nova campanha nacional intitulada “Tá autorizada a diversão”. A estreia foi em televisão aberta, com veiculação nacional no SBT, além da Record, começando pelas praças de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. As primeiras exibições foram nos intervalos do Domingo Legal e Esporte Record.

A estratégia reúne nomes conhecidos do entretenimento esportivo, como o narrador da Cazé TV Luis Felipe Freitas, o Luisinho, e o comentarista da GE TV, Bruno Formiga, além da presença do ex-jogador e ídolo do futebol, Marcelinho Carioca.

Com o mote institucional “Duvido você não se divertir”, a campanha, criada em parceria com a agência Brenda, aposta em uma comunicação descontraída, inspirada no ambiente das transmissões esportivas digitais e na interação típica da chamada “resenha” entre torcedores. O filme principal, de 30 segundos, apresenta situações de jogo para destacar funcionalidades da plataforma, integrando os elementos à narrativa da chamada “Casa do Chapéu”, tradicional ação do Esportes da Sorte em eventos pelo Brasil.

Para Marcelinho Carioca, a campanha traduz o espírito de quem vive o esporte com intensidade e alegria. "O futebol é a maior diversão do brasileiro e estar ao lado de feras como o Luisinho e o Formiga nessa campanha é reviver aquela resenha boa de vestiário. No Esportes da Sorte, a gente joga junto com o público, sempre com o pé calibrado na diversão e na responsabilidade", detalha o ex-jogador e ídolo do Corinthians, uma das equipes patrocinadas pela empresa.

Para Luisinho, o projeto reforça a relação com o público que acompanha suas transmissões. “O bordão ‘Autorizada’ já faz parte da minha história e agora ganha um novo sentido. No Esportes da Sorte, a gente autoriza a emoção e a diversão do começo ao fim da partida”.

O comentarista Formiga destaca a proposta de unir análise esportiva e entretenimento. “É muito bom participar de um projeto que conecta a leitura do jogo com leveza. Como dizemos na campanha, a gente mira na emoção e acerta na diversão do público”, afirma.

“O Esportes da Sorte é um catalisador da diversão, da autenticidade e das experiências que fazem do futebol uma paixão nacional. Tê-los como nossos parceiros conecta a essência, o entretenimento e o torcedor de forma genuína”, afirma Camyla Lima, gerente de Criação e Branding do Grupo Esportes Gaming Brasil.

