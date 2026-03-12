Esportes da Sorte vence prêmio ClienteSA

O prêmio reconhece empresas que se destacam em inovação, boas práticas e compromisso com a experiência do cliente (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Grupo Esportes Gaming Brasil, detentor das marcas Esportes da Sorte, Onabet e Lottu, conquistou o ouro no Prêmio CX ClienteSA 2026, na categoria “Apostas esportivas e jogos online”. A premiação reconhece organizações com maturidade na gestão da experiência do cliente (CX).

A conquista reforça a estratégia da empresa de tratar a experiência do usuário como uma agenda contínua, baseada em métricas e melhoria permanente.

Em um mercado digital e regulado, em que a confiança do consumidor depende de clareza de regras, agilidade na resolução de demandas e canais de suporte eficientes, o desempenho na experiência do cliente também se torna um componente reputacional relevante.

“Receber o ouro no Prêmio CX ClienteSA representa um reconhecimento importante, pois parte de uma avaliação técnica das práticas que estruturamos em atendimento e experiência do cliente. Evoluir continuamente nessa agenda é essencial para fortalecer a confiança do usuário e a credibilidade da operação”, afirma Maria Neves, diretora de CX e Atendimento ao Cliente do Grupo.

O prêmio exige evidências concretas das iniciativas adotadas, como definição de objetivos estratégicos, mapeamento da jornada, escuta de clientes e colaboradores e uso sistemático de indicadores como NPS, CSAT e CES. Na prática, isso se traduz em padrões de qualidade no atendimento, gestão de filas e mecanismos para acompanhar os motivos de contato, resolução e reincidência.

Para Maria, a maturidade em experiência do cliente depende de integração e disciplina de execução. “Experiência do cliente não é um projeto isolado. Depende de pessoas, processos, tecnologia e cultura organizacional atuando de forma integrada”, completa.

O avanço dessa agenda acompanha a demanda por padronização e transparência em ambientes digitais. Quanto mais simples é para o usuário entender políticas, limites e canais de suporte, menor a fricção e maior a capacidade de resolver conflitos antes que escalem. No setor de apostas, isso inclui rotinas de prevenção a fraudes, integridade e proteção do consumidor.

O resultado veio após avaliação técnica que inclui auditoria independente conduzida pela V2 Consulting. A metodologia considera o Score de Maturidade em CX, indicador que mede o nível de estruturação, consistência e governança das práticas — da organização das rotinas de atendimento ao uso de dados e indicadores para orientar melhorias.