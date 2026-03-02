Folia com legado para Recife e Olinda

A ação contou com a distribuição de kits com camisa, isopor, guarda-sol, doleira e barracas personalizadas (Divulgação/Esportes da Sorte)

Recife e Olinda foram o epicentro da estratégia de impacto social do Esportes da Sorte no Carnaval 2026. Mais do que presença nas maiores festas do país, a marca estruturou sua atuação nas duas cidades com foco em responsabilidade social, fortalecimento das economias locais e mitigação de impactos ambientais.



“Respeitando as particularidades e cultura de cada praça, nosso foco é se fazer presente nesses territórios reforçando o apoio à comunidade e o legado social e ambiental, consolidando uma atuação pautada pela responsabilidade social e pelo fortalecimento das economias locais”, afirma Marcela Campos, vice-presidente e CFO do Grupo Esportes Gaming Brasil.



Em Olinda, a empresa fortaleceu o Projeto Costura Cidadã, iniciativa que capacita mulheres da região para a confecção do bandeirão utilizado durante o Carnaval. O projeto gera renda, fomenta a economia criativa e amplia oportunidades para além dos dias de folia. Atualmente, mais de 80 mulheres participam da iniciativa, sendo 15 diretamente responsáveis pela produção do material exibido na festa.



Para Keuthy dos Santos, vice-presidente da Escola Profissionalizante Villa Lobos e responsável pelo projeto Costura Cidadã, a iniciativa busca potencializar a autonomia e a independência feminina. “Tradicionalmente, essas profissionais permaneciam no ambiente doméstico devido aos cuidados com os filhos e afazeres da casa. Por meio de nossas ações, possibilitamos a geração de renda e transformamos a costura em um gesto de amor e carinho”, detalha.



Ainda em Olinda, a operação contemplou apoio direto a trabalhadores informais. Ambulantes credenciados receberam kits com camisa, isopor, guarda-sol e doleira, além de barracas personalizadas, proporcionando melhores condições de trabalho. Catadores de materiais recicláveis contaram com kits de proteção, incluindo bolsa, luvas e camisas com proteção UV, além de bonificação diária de R$ 80 e treinamento voltado à coleta adequada de resíduos.



No eixo ambiental, a empresa firmou parceria para compensação das emissões de carbono geradas pelas atividades do evento e estruturou sua operação com foco em reaproveitamento, reciclagem e descarte responsável no pós-Carnaval.



Em Recife, o Esportes da Sorte também direcionou esforços à valorização de profissionais que atuam nos bastidores da festa. Catadores de materiais recicláveis cadastrados receberam kits com luvas, camisa com proteção UV, boné e água para hidratação. Com cadastro prévio e entrega estruturada no pós-evento, a iniciativa reforça o reconhecimento e a valorização de um elo essencial da cadeia produtiva do Carnaval.



Com ações estruturadas em geração de renda, sustentabilidade e inclusão produtiva, o Esportes da Sorte consolidou sua presença em Recife e Olinda como um movimento de impacto duradouro, reafirmando seu compromisso com as cidades, seus trabalhadores e a cultura popular brasileira.

