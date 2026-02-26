Mestre de Parintins assina alegoria do Galo da Madrugada em 2026

A parceria estabelece diálogo entre o patrimônio cultural pernambucano e a estética amazônica (Divulgação/Esportes da Sorte)

A edição de 2026 do Galo da Madrugada ganhou uma cenografia que conecta a grandiosidade técnica do Festival de Parintins à força estética do carnaval pernambucano. Pelo quarto ano consecutivo como patrocinador oficial do bloco, o Esportes da Sorte levou ao desfile um carro alegórico concebido em parceria com o artista plástico Iran Martins, um dos principais nomes do evento amazonense.



A colaboração trouxe ao Recife a expertise de Martins na criação de alegorias com mecanismos complexos de movimento, marca registrada da festa do Norte. A iniciativa estabelece um diálogo entre o patrimônio cultural pernambucano e a estética amazônica, trajetória já percorrida pela marca em patrocínios anteriores ao Festival de Parintins.



Alinhado ao tema oficial “Frevo no Planeta Galo”, o projeto cenográfico acompanha um planeta com sistema de rotação contínua de 360°, além de araras-azuis e uma onça-pintada. A estrutura foi desenvolvida com prioridade para materiais reciclados, enquanto o icônico Galo recebeu articulações mecânicas nas asas e na cabeça, garantindo movimento ao longo de todo o cortejo.



"A parceria com o Galo da Madrugada é parte de uma estratégia de presença contínua no Carnaval de Pernambuco, com respeito à cultura local e ao que o bloco representa para o país. Em 2026, esse compromisso se conectou a um tema que também fala de futuro: celebrar o frevo e, ao mesmo tempo, reforçar mensagens de conscientização”, afirma Marcela Campos, vice-presidente do grupo Esportes Gaming Brasil, detentor da marca Esportes da Sorte.



Serviços e homenagens locais

Além da cenografia, o desfile prestou homenagem à cantora Raphaela Santos, materializada em um boneco gigante da artista, e contou com o tradicional Momomóvel, veículo que transporta o Rei e a Rainha do Carnaval do Recife.



Ao longo dos 6,5 km de percurso, a operação incluiu ações de apoio ao público, com promotores equipados com mochilas pulverizadoras para refrescância dos foliões e distribuição de brindes. Entre as ativações especiais, destacou-se o Bloco do Edson, que levou passistas e orquestra de frevo para interação direta com o público.

