Esportes da Sorte renova patrocínio ao Carnaval de Olinda em 2026 com foco em sustentabilidade e impacto social

Pelo segundo ano consecutivo, marca apoia mais de 40 blocos tradicionais e investe em ações sociais e ambientais ao longo da festa

O apoio de blocos tradicionais ajuda a preservar a essência democrática do Carnaval (Divulgação/Esportes da Sorte)

Entre os dias 12 e 17 de fevereiro, o Esportes da Sorte será novamente patrocinador oficial do Carnaval de Olinda. Pelo segundo ano consecutivo, a parceria reforça a presença da marca em uma das manifestações culturais mais tradicionais do país, combinando valorização da cultura popular, ações de impacto social e práticas sustentáveis do pré ao pós-Carnaval.



Em 2026, a estratégia segue o conceito “Azular Olinda”, ampliando a presença da marca nas ruas históricas da cidade e aprimorando iniciativas iniciadas no ano anterior. O projeto integra ativações urbanas, apoio direto aos trabalhadores da festa e ações de mitigação de impacto ambiental, respeitando a dinâmica do Carnaval de rua e a identidade local.



A comunicação visual inclui lambe-lambes — linguagem tradicional da cidade —, pins de localização em pontos turísticos e áreas de grande circulação, além de pórticos de entrada, tetos de fitilhos e a ação “Refresque-se”, um borrifador gigante de água com design inspirado em instrumentos de percussão, pensado para o conforto dos foliões.



Impacto social e economia local

Um dos destaques da edição é o Projeto Costura Cidadã, iniciativa que capacita mulheres da região para a confecção do bandeirão da marca e de itens utilizados nas ações de Carnaval. O projeto gera renda, fortalece a economia criativa local e promove o empoderamento feminino.



A operação contempla ainda suporte direto aos trabalhadores da festa. Ambulantes credenciados receberão kits completos, com camisa, isopor, guarda-sol e doleira. Barracas personalizadas também serão disponibilizadas, oferecendo melhores condições de trabalho durante os dias de folia.



Já os catadores de materiais recicláveis contarão com kits de proteção, incluindo sacochila, luvas e camisas com proteção UV, além de bonificação diária de R$ 80. A ação inclui treinamento e estímulo à coleta correta de resíduos, contribuindo para a limpeza urbana e a destinação adequada dos materiais.



Sustentabilidade e legado

No eixo ambiental, o Esportes da Sorte firmou parceria para compensação de carbono gerado pelas atividades do evento. Estruturas e materiais foram planejados com foco em reaproveitamento, reciclagem e descarte correto no pós-Carnaval.



Além da estrutura oficial, a marca apoia mais de 40 blocos e agremiações históricas, que desfilam sem cordas ou abadás, preservando a essência democrática do Carnaval de Olinda. Entre eles estão Vassourinhas (1889), Cariri Olindense (1921) e Pitombeira dos Quatro Cantos (1947), além de grupos como Patusco, Ceroula, Bateria Tsunami e Batuketu.



“Olinda é sinônimo de tradição, diversidade cultural e identidade popular. Estar presente nesse território de um dos mais belos carnavais do país , pelo segundo ano consecutivo, reforça nosso compromisso com a cultura brasileira e com ações que deixam um legado social e ambiental”, afirma Marcela Campos, vice-presidente do grupo Esportes Gaming Brasil.

