Roda-gigante e tirolesa com artista surpresa marcam ações do Esportes da Sorte no Carnaval do Recife 2026

Marca renova patrocínio pelo terceiro ano consecutivo com experiências no Marco Zero, valorização da cultura local e ações de apoio a catadores

No Marco Zero, principal palco da festa, o Esportes da Sorte promoverá o "Karaokê da Sorte" nos intervalos dos shows. (Divulgação/Esportes da Sorte)

A Prefeitura do Recife e o Esportes da Sorte renovam, em 2026, uma parceria que já se tornou parte do Carnaval da cidade. Pelo terceiro ano consecutivo, a marca será patrocinadora oficial da festa, que acontece de 12 a 17 de fevereiro, com uma estratégia que integra entretenimento, tecnologia e responsabilidade social.



Entre os destaques da programação no Recife Antigo está a Roda-Gigante, atração que já virou referência no Carnaval da cidade e oferece uma vista privilegiada da folia. A marca também assina projeções de imagens no histórico Edifício Chanteclair, pontos instagramáveis inspirados na cultura pernambucana e o “Varal Aéreo”, instalado na Rua Marquês de Olinda, que combina efeito cenográfico com áreas de sombra para o conforto dos foliões durante o dia.



No Marco Zero, principal palco da festa, o Esportes da Sorte promoverá o “Karaokê da Sorte” nos intervalos dos shows. A ativação transforma o público em protagonista, com um medidor de “Energia da Sorte” projetado no telão, que reage ao volume da plateia. O momento culmina em uma ação especial com efeitos visuais e uma tirolesa, pela qual uma artista local surpresa descerá em direção ao palco.

"Para o Esportes da Sorte, o Carnaval do Recife representa muito mais que visibilidade — é uma oportunidade de fortalecer raízes, gerar impacto positivo e estar ao lado do público que constrói a nossa história", destaca Darwin Filho, CEO do Esportes Gaming Brasil, detentor da marca Esportes da Sorte.

Cultura Popular e Descentralização

Reforçando a conexão com as tradições locais, a marca apresenta o “Bloco do Edson”, com passistas de frevo, orquestra e o mascote da marca interagindo com o público. A programação também conta com o “Momomóvel”, que, em parceria com a Prefeitura do Recife, leva o Rei Momo e a Rainha do Carnaval para circular pelos polos da festa.

A atuação do Esportes da Sorte se estende para além do centro da cidade, com presença em polos descentralizados como Casa Amarela, Ibura e Lagoa do Araçá, ampliando o acesso às experiências carnavalescas em diferentes regiões do Recife.

Responsabilidade Social e Sustentabilidade

Em 2026, um dos pilares do patrocínio é o legado social deixado para a cidade. O Esportes da Sorte realizará, após o Carnaval, a distribuição de kits de limpeza e proteção para catadores de materiais recicláveis cadastrados durante o período, com itens como luvas, camisa UV, boné e água para hidratação. A iniciativa busca melhorar as condições de trabalho e valorizar profissionais fundamentais para a sociedade.

Serviço

Esportes da Sorte no Carnaval do Recife 2026

Período: 12 a 17 de fevereiro

Principais Ativações no Recife Antigo: Roda Gigante , Vídeo Mapping (Ed. Chanteclair) , Varal Aéreo (Rua Marquês de Olinda) e Casa do Chapéu.

Marco Zero: Karaokê da Sorte, Tirolesa e Bloco do Edson.

Polos Descentralizados: Casa Amarela, Ibura e Lagoa do Araçá.

