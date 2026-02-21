Mega-Sena acumulada sorteia prêmio estimado em R$ 105 milhões
Sorteio é neste sábado, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo
Publicado: 21/02/2026 às 10:00
Mega-sena (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
As seis dezenas do concurso 2.975 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 105 milhões.
Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.