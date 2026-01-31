° / °
Economia
LOTERIA

Prêmio de R$ 115 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Apostas na Mega-Sena podem ser feitas até às 20h, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado: 31/01/2026 às 09:37

Seguir no Google News Seguir

As seis dezenas do concurso 2.882 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo/Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.882 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As seis dezenas do concurso 2.967 da Mega-Sena serão sorteadas neste sábado (31), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 115 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Veja também:

Mega , Mega-Sena , sena
Mais de Economia
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP