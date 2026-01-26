Irmão de Bolsonaro tenta sacar prêmio da Mega da Virada, mas descobre resgate do prêmio

De acordo com a Caixa, prêmios de valor líquido até R$ 1,7 mil podem ser retirados em qualquer lotérica.

Jair e Renato Bolsonaro acertaram a quadra da Mega da Virada de 2025 (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O empresário Renato Bolsonaro, irmão mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi um dos 308 mil vencedores da quadra da Mega da Virada, como são chamadas as apostas que acertam quatro das seis dezenas sorteadas.

Porém, na última terça-feira, 20, ao tentar resgatar o prêmio de R$ 216 em uma lotérica de Miracatu, no interior de São Paulo, Renato descobriu que o valor já havia sido sacado.

"Achei, no mínimo, estranho. Mostra uma vulnerabilidade enorme no sistema da Caixa", afirmou o irmão do ex-presidente.

Procurada, a Caixa Econômica Federal informou que "não fornece informações sobre os ganhadores e nem divulga dados relativos ao resgate dos prêmios". "Os prêmios de loterias são retirados apenas mediante apresentação do recibo de aposta original", afirmou o banco.

De acordo com a Caixa, prêmios de valor líquido até R$ 1,7 mil podem ser retirados em qualquer lotérica. O resgate é realizado mediante a apresentação de um comprovante da aposta. Premiações acima deste valor só podem ser retiradas em agências do banco público.

Segundo Renato, a família Bolsonaro organiza bolões em sorteios especiais da Mega-Sena, como a Mega da Virada, ou quando o prêmio está acumulado. As apostas seguiram com cotas destinadas ao ex-presidente mesmo após sua reclusão. O irmão mais novo de Bolsonaro é quem organiza as apostas, distribuídas entre Renato, Jair, um cunhado e um ex-assessor do ex-presidente.

Irmão de Bolsonaro é aposta do PL em SP

Como mostrou o Estadão, Renato é uma aposta do PL para a eleição de deputados federais em São Paulo. O partido teme o encolhimento da bancada após perder seus principais puxadores de voto nas eleições de 2022, como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles e Guilherme Derrite.

O PL antecipou a pré-campanha de Renato e escalou um marqueteiro exclusivo para acompanhá-lo. As expectativas da sigla, porém, vão de encontro ao histórico eleitoral do irmão de Bolsonaro: das oito eleições que disputou, Renato venceu apenas uma, para vereador em Praia Grande, no litoral paulista, há quase três décadas.

Em 2024, Renato concorreu à prefeitura de Registro, no interior de São Paulo. Ele declarou um patrimônio de R$ 3,2 milhões à Justiça Eleitoral e perdeu a disputa para Samuel, do PSD, por 18 1 mil votos a 9,7 mil.