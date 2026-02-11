Esportes da Sorte será patrocinador oficial dos principais carnavais do Brasil em 2026

Esportes da Sorte é patrocinadora oficial dos carnavais de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Natal e Maceió (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte terá uma das mais amplas atuações do setor no Carnaval 2026, com presença oficial nos principais e mais emblemáticos carnavais do país. A marca será patrocinadora oficial das festas de sete capitais brasileiras — Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Natal e Maceió — além de marcar presença em Olinda, cidade de forte relevância cultural. O projeto nacional inclui ainda ações especiais em Caicó (RN), polo produtor dos principais brindes da marca.

A atuação reflete um investimento contínuo do Esportes da Sorte na cultura popular brasileira, construído ao longo dos anos em diferentes regiões do país. Em 2026, esse posicionamento se traduz em um projeto nacional estruturado, que contempla a diversidade de formatos do Carnaval — dos blocos tradicionais de rua aos trios elétricos e grandes palcos urbanos — com identidade visual e ativações desenhadas cidade a cidade, respeitando símbolos, estéticas e narrativas locais.

“O Carnaval faz parte da identidade cultural do Brasil e também da trajetória do Esportes da Sorte. Estar presente nos principais carnavais do país é uma escolha estratégica que reforça nosso compromisso de longo prazo com a cultura popular, com as cidades e com as pessoas que vivem essa festa nas ruas”, afirma Darwin Filho, CEO do grupo Esportes Gaming Brasil.

“Nosso carnaval foi desenhado cidade a cidade, respeitando as particularidades e cultura de cada praça patrocinada. A ideia é garantir presença real e experiências únicas ao folião, integrando a marca de forma orgânica à dinâmica de cada festa, seja nos blocos, nos trios ou nos grandes polos urbanos, queremos nos fortalecer como a marca que eleva a conexão da cultura e da diversão”, afirma Marcela Campos, vice-presidente do grupo Esportes Gaming Brasil.

Além da presença nos eventos, a estratégia do Esportes da Sorte para o Carnaval 2026 inclui uma atuação integrada de mídia e relacionamento, com ações em TV, rádio, mídia exterior e uma operação nacional de imprensa antes, durante e após a festa, com foco em cobertura qualificada e geração de conteúdo orgânico.

O projeto prevê ainda frentes de conteúdo e relacionamento com criadores e influenciadores em diferentes praças, ampliando o alcance orgânico e registrando bastidores e experiências do Carnaval.

Em 2025, a marca esteve presente em mais de 100 blocos e festas de rua em diversas regiões do país. Para 2026, o Esportes da Sorte avança para um novo patamar, consolidando um projeto de alcance nacional e reforçando seu protagonismo no maior evento popular do Brasil.

