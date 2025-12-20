Esportes da Sorte reforça incentivo ao bem-estar em corrida na orla

A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a promoção de hábitos saudáveis (Divulgação/Esportes da Sorte)



Com o esporte como aliado do bem-estar, o Esportes da Sorte incentivou colaboradores a participarem de uma corrida realizada no último domingo (14), na orla de Boa Viagem. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a promoção de hábitos saudáveis e com a construção de um ambiente de trabalho mais equilibrado e engajado.

Para Marcella Malta, supervisora de Projetos Especiais, a prova representou mais um capítulo de uma trajetória iniciada durante a pandemia e mantida desde então. Com diversas corridas no currículo — incluindo uma meia maratona —, ela destaca que cada distância traz desafios próprios.

Na prova, optou pelos 5 km e escolheu dividir o percurso com uma amiga que dava os primeiros passos na modalidade.



“Isso tornou a experiência ainda mais especial”, conta. Para Marcella, há um equívoco comum de que percursos mais curtos perdem relevância quando se passa a correr distâncias maiores. “Os 5 km também exigem preparo, foco e dedicação. Cruzar a linha de chegada nunca deixa de ser um momento marcante.”



Além da conquista pessoal, ela ressalta o impacto do incentivo institucional na criação de hábitos saudáveis. “Estar em uma empresa que incentiva esse tipo de prática mostra um cuidado real com as pessoas, que vai além da rotina de trabalho. Isso fortalece a cultura interna e reflete na qualidade de vida.”



Outro colaborador presente foi Roger Nascimento, produtor do canal Esportes da Sorte no YouTube, que completou os 5 km em clima leve e descontraído. Embora já tivesse participado de uma corrida anteriormente, esta edição teve um significado especial por contar com a estreia da noiva em provas de rua.

“Foi supertranquilo e me senti bem durante todo o percurso”, resume Roger. Para ele, o incentivo foi determinante para despertar o interesse pela corrida. “Acredito que esse estímulo fez toda a diferença para eu me aproximar da modalidade.”

Com histórias que misturam experiência, descobertas e primeiros passos, a participação do Esportes da Sorte na 0.0 Running Experience vai além do patrocínio.

“Enxergamos o esporte como uma ferramenta de integração e transformação, capaz de promover experiências positivas e estimular o cuidado com a saúde física e mental”, afirma Germana Casal, coordenadora de Produção do Grupo Esportes Gaming Brasil.