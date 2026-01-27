Adolescentes suspeitos de matar cão Orelha estão nos Estados Unidos

De acordo com as investigações, o cão Orelha teria sido agredido pelo grupo de adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis

Investigações apontam que o cachorrinho Orelha foi agredido por adolescentes (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Dois dos quatro adolescentes suspeitos pelo crime contra o cão Orelha estão em viagem aos Estados Unidos. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, a viagem dos jovens estava pré-programada e eles devem retornar ao Brasil na próxima semana. As defesas dos envolvidos não foram localizadas.

"Dois adolescentes foram alvos de busca e outros dois estão nos Estados Unidos e foram para lá em viagem, que segundo consta, era pré-programada e estão lá retornando na próxima semana", diz o delegado.

De acordo com Gabriel, foram cumpridos mandados de busca na segunda-feira, 26, inclusive, contra um adulto que estaria na posse de uma arma e teria ameaçado uma testemunha do processo.

"Cumprimos um mandado de busca e apreensão em relação a um adulto que estaria na posse de uma arma durante a ameaça perpetrada com relação a uma testemunha. Nós não localizamos essa arma de fogo. Localizamos apenas uma quantidade de droga para o uso dentro da residência", disse em vídeo divulgado pela Polícia Civil de Santa Catarina.

De acordo com as investigações, o cão Orelha teria sido agredido pelo grupo de adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis. O caso é investigado pela Polícia Civil e acompanhado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio da 10ª Promotoria de Justiça da Capital, da área da Infância e Juventude, e da 32ª Promotoria de Justiça da Capital, da área do Meio Ambiente.

Segundo o MP, Orelha sofreu agressões na região da cabeça, vindo a óbito durante atendimento veterinário que buscava reverter clinicamente o caso.

De acordo com informações da 10ª Promotoria de Justiça, "diversas pessoas já foram ouvidas, e novas oitivas estão previstas para os próximos dias, conforme o avanço da investigação e a consolidação dos elementos reunidos pela autoridade policial".

