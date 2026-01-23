Anvisa determina recolhimento de sal grosso, azeite e doce de leite; saiba as marcas

Sal grosso (Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (22), o recolhimento do Sal Marinho Grosso Iodado da marca Marfim, da empresa M Gomes Praxedes Ltda., referente ao lote 901124. A comercialização, distribuição e consumo do produto foram suspensos após reprovação no teste de teor de iodo, segundo laudo do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF).

A ausência adequada de iodo pode causar problemas como bócio e prejuízos ao desenvolvimento fetal. No Brasil, a adição do mineral ao sal de consumo humano é obrigatória desde 1953.

Outro produto proibido pela Anvisa foi o Azeite de Oliva Extravirgem da marca Terra das Oliveiras, que deverá ser apreendido. De acordo com a agência, o azeite tem origem desconhecida e estava sendo anunciado na Shopee. A empresa indicada no rótulo como importadora teve o CNPJ extinto em janeiro de 2025.

A Anvisa também determinou o recolhimento do Doce de Leite em Pedaços da marca São Benedito, fabricado em 25 de junho de 2025. O produto foi suspenso por falta de identificação do lote e por reprovação no teste de ácido sórbico, conservante usado para evitar a deterioração de alimentos.