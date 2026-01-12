Anvisa faz alerta para uso de pomadas e pastas modeladoras no cabelo

Anvisa publicou nesta segunda (12) uma série de dicas para quem utiliza pomadas e pastas modeladoras para penteados

Anvisa informa sobre cuidados em relação a produtos para cabelo (Foto: freepik)

Devido à quantidade relatos de efeitos adversos graves, muitos deles provocados por produtos irregulares para o cabelo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta segunda-feira (12), uma série de dicas para quem utiliza pomadas e pastas modeladoras para penteados. Segundo o órgão, a atenção do consumidor também é importante para ajudar a reduzir os riscos: verificar se o produto é autorizado pela Anvisa e seguir as orientações de uso da rotulagem é essencial.

Confira o alerta completo neste link.

Os eventos adversos mais comuns incluem:

Hiperemia ocular (vermelhidão nos olhos)

Ceratite (inflamação da córnea)

Irritação nos olhos

Reações alérgicas

Cegueira temporária

Sensação de queimação nos olhos

Muitos casos são considerados graves, exigindo atendimento médico imediato.

Siga as orientações da Anvisa:

Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto.

Siga as instruções do fabricante para garantir uso seguro e eficaz.

Para modelar ou fixar cabelos, utilize apenas produtos capilares autorizados pela Anvisa, constantes no link: Pomadas autorizadas — Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

Evite contato com os olhos.

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente por pelo menos 15 minutos.

Não utilize em crianças.

Armazene em local seguro, fora do alcance de crianças e animais.

Notifique qualquer evento adverso à Anvisa e procure assistência médica, especialmente em situações graves.

Notifique problemas

Em caso de dúvidas ou reações adversas, notifique à Anvisa, entre em contato com o Disque Saúde (0800 61 1997) ou consulte um profissional.