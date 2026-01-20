Anvisa suspende suplementos alimentares da marca Cycles Nutrition

A medida também determina que os itens da empresa Sylvestre Indústria e Comércio de Insumos Alimentícios Ltda sejam recolhidos

Recover Cycles Nutrition (Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nesta terça-feira (20), a comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo dos suplementos Recover Cycles Nutrition, Shot Ritual Cycles Nutrition e Relax Ritual Cycles Nutrition.

O motivo da suspensão é que os produtos, mesmo os fabricados com vegetais ou frutas, contêm ingredientes que não tiveram a sua segurança comprovada para uso em suplementos alimentares, o que representa, segundo a agência, graves riscos à saúde de quem os consome.

Suplementos com extrato de cogumelo

Outra empresa atingida pela ação fiscal é a Mushin Serviços e Comércio no Geral Ltda. Seus produtos Fantastic Oat Frutas Vermelhas, Fantastic Oat Banana e Caramelo e Fantastic Oat Maçã e Canela estão proibidos de ser comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados e consumidos. Além disso, eles devem ser recolhidos.

Os produtos citados são fabricados e vendidos contendo “extrato de cogumelo rico em vitamina D”, ingrediente que ainda não teve a sua segurança avaliada para uso em suplemento alimentar.

A sua divulgação também é feita de forma irregular, afirmando sem comprovação científica que “reduz níveis de colesterol ruins” e “controla níveis de açúcar no sangue”.

Leia as Resoluções no Diário Oficial da União.