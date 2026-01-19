Polícia Civil investiga importunação sexual no BBB 26

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que está investigando um caso de importunação sexual no BBB 26

Durante o confronto, Jordana ainda chega a perguntar: "Você não é casado?" (Foto: Reprodução/TV Globo)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que está investigando um caso de importunação sexual no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26), nesse domingo (19). O participante Pedro Espíndola tentou beijar a participante Jordana. Em seguida, ele apertou o botão de desistência e saiu do reality show.

"As imagens serão analisadas e o ex-participante será chamado para prestar depoimento. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", disse a corporação, em nota.

Nas redes sociais, o deputado federal delegado Bruno Lima (PP) publicou um vídeo dizendo que irá apresentar uma denúncia contra Pedro ao Ministério Público.

No seu Instagram, o deputado escreveu: “Pedro assediou Jordana e irei apresentar representação ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Assédio é crime. Não ficará impune!”. Internautas apoiam a iniciativa nos comentários e condenaram a atitude de Pedro, que desistiu do reality show após o ocorrido.

Depois de apertar o botão da desistência, Pedro explicou à produção do programa o motivo da sua decisão e confessou que tentou beijar Jordana. “Cobicei ela, desejei ela, e achei que ela tinha dado moral pra mim. [...] Pelo o que eu vi, era só coisa da minha cabeça”, disse.