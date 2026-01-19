BBB 26: Veja como está votação para o primeiro paredão
A mais votada entre Aline, Milena ou Ana Paula deve deixar o reality nesta terça-feira (20)
Publicado: 19/01/2026 às 07:21
Primeiro Paredão do BBB26 (Fotos: Globo/Manoella Mello)
Aline, Milena ou Ana Paula se enfrentam no primeiro Paredão do Big Brother Brasil 26, formado na noite do último domingo (18). A sister mais votada deixará o programa na próxima terça-feira (20).
Quem votou em quem?
Aline foi a primeira indicada, escolhida por Marcelo ao atender o Big Fone. O emparedado pelo Big Fone podia indicar alguém por contragolpe, e ela escolheu Ana Paula.
Mais votado pela casa para ir para eliminação, Paulo Augusto recebeu 11 votos. Ele, Aline e Ana disputaram a prova Bate-e-Volta, e Paulo venceu.
Milena foi indicada pelo líder da semana, Alberto, sem chance de participar da prova Bate e Volta.
Enquete
A enquete do UOL aponta Aline como a primeira sister a deixar o BBB26.
Confira as porcentagens exatas, checadas pelo Diario de Pernambuco às 07h00 do horário de Brasília.
1- Aline Campos: 44,39%
2 - Ana Paula Renault: 30,66%%
3 - Milena: 24,94%%