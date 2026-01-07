Nestlé se pronuncia sobre proibição da venda de lotes de fórmula infantil

Nestlé (AFP)

A Nestlé se pronunciou nesta quarta-feira (7) sobre a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender as vendas de alguns lotes de fórmulas infantis da marca.

Em comunicado, a empresa informou que está recolhendo de forma "voluntária" e "preventiva" alguns lotes dos produtos NESTOGENO, NAN SUPREME, NANLAC SUPREME, NANLAC COMFOR, NAN SENSITIVE E ALFAMINO.

A Anvisa determinou a proibição da comercialização, da distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis da Nestlé por causa do risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.

"O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções", explicou a Anvisa.

Segundo a agência, a medida tem caráter preventivo. A fabricante iniciou o recolhimento voluntário após a detecção da toxina em produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda. Foi identificado que a toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados.

Confira a relação completa dos produtos e lotes afetados na tabela abaixo. O lote e data de validade estão gravados no fundo da lata.

Tabelas dos produtos e lotes afetados (crédito: Divulgação )

Recolhimento e reembolso

A empresa informa que os consumidores que tenham produtos dos lotes especificados devem suspender imediatamente seu uso e entrar em contato com o atendimento ao consumidor para devolução gratuita e reembolso por meio dos canais [email protected] ou 0800 761 2500, de segunda à domingo, 24 horas por dia.

Em caso de dúvidas quanto à saúde ou nutrição das crianças, a Nestlé orienta que um pediatra ou profissional de saúde deve ser consultado.

A Nestlé acrescentou que o recolhimento está restrito aos lotes e produtos indicados e que a distribuição e comercialização dos lotes recolhidos já foram suspensas.