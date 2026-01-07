Anvisa: saiba quais produtos da Nestlé tiveram venda proibida por risco de contaminação

Veja como proceder em relação a eventuais trocas e devoluções de produtos da Nestlé com venda proibida pela Anvisa

Produtos e lotes a serem recolhidos (fórmulas infantis) (Fotos: Divulgação)

Nove fórmulas infantis da empresa Nestlé tiveram comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por meio de uma resolução publicada nesta quarta-feira (7). A medida busca prevenir a contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções.

A fabricante iniciou o recolhimento voluntário no Brasil, assim como no resto do mundo, após a detecção da toxina em produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda. Foi identificado que a toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados. Dessa forma, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento global.

Os produtos são das marcas: Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino. Eles estão listados na tabela a seguir, acompanhados do lote e a data de validade.

Produtos e lotes a serem recolhidos (fórmulas infantis) (crédito: Crédito: Governo Federal)

Produtos e lotes a serem recolhidos (fórmulas infantis) (crédito: Crédito: Governo Federal)

O que diz a Nestlé



Em nota à imprensa, a Nestlé afirmou que "está atuando em estreita cooperação com as autoridades responsáveis". Leia abaixo:

"São Paulo, 7 de janeiro de 2026 – A Nestlé Brasil está realizando um recall voluntário e preventivo de alguns lotes de fórmulas infantis (confira a relação completa com todos os lotes afetados no final do texto). Em análises periódicas de qualidade, a empresa identificou a possível presença da substância Cereulide, produzida pelo microorganismo Bacillus cereus, em um dos ingredientes utilizados em suas fórmulas.

Comumente encontrado em matérias-primas e ocasionalmente em alimentos, como leite e produtos lácteos, o Bacillus cereus é um microrganismo que, normalmente, não tem impacto na segurança alimentar. No entanto, ele tem o potencial de produzir substâncias, como a cereulide, que pode causar reações adversas em alguns casos, como vômitos persistentes, diarréia e/ou letargia incomum – sintomas que podem ocorrer até seis horas após o consumo. É importante destacar que, até o momento, nenhuma ocorrência confirmada de tais sintomas foi reportada à Nestlé em qualquer parte do mundo.

Os consumidores que tiverem produtos dos lotes especificados devem suspender imediatamente seu uso e entrar em contato com a área de Atendimento ao Consumidor para a devolução do item e reembolso integral. Para isso, a empresa disponibiliza os canais [email protected] ou 0800 761 2500, atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A Nestlé está atuando em estreita cooperação com as autoridades responsáveis e reafirma que qualidade e segurança alimentar são prioridades inegociáveis. A companhia adota rigorosos padrões de controle de qualidade e rastreabilidade, em constante aprimoramento, com o objetivo de prevenir inconformidades em seus produtos. Na eventual identificação de uma falha, a Nestlé atua com transparência, responsabilidade e agilidade para evitar ou reduzir qualquer tipo de impacto ao consumidor."

Orientações a pais e responsáveis

Se você utiliza produtos das marcas Nestogeno, Nan Supreme, Nanlac Supreme, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, verifique o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis. Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados.

Para receber orientações sobre como proceder em relação a eventuais trocas e devoluções do produto, entre em contato direto com a Nestlé Brasil Ltda., por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem.

Se a criança apresentar sintomas compatíveis com os citados acima após o consumo de produto dos lotes indicados, leve-a para atendimento médico. Ao procurar atendimento, é importante informar o alimento que foi consumido, se possível com uma amostra da embalagem, caso tenha disponível.