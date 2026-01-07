° / °
Anvisa determina recolhimento de panetones contaminados

De acordo com a Anvisa, a empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos comunicou o recolhimento voluntário dos produtos citados por contaminação por fungos

Publicado: 07/01/2026 às 11:29

Foi determinado o recolhimento de quatro lotes de panetones (D'Viez Chocolates)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na terça-feira (6) o recolhimento e a proibição da comercialização, distribuição e consumo de um lote de panetones e chocotones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos, após a identificação de fungos na superfície dos alimentos.

Foram interditados os seguintes produtos, todos do lote 251027, com prazo de validade até 27 de fevereiro deste ano:

  • - Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 140 g;
  • - Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons “Formato de Língua de Gato” - 700 g;
  • - Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional - 700 g;
  • - Panetone com Frutas Trufado Tradicional - 700 g.

De acordo com a Anvisa, a D’Viez comunicou o recolhimento voluntário dos produtos citados por contaminação por fungos. Procurada, a empresa ainda não havia comentado a medida até a publicação desta nota. O espaço segue aberto para manifestação.


