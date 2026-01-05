Carreta tomba sobre van e deixa ao menos seis pessoas mortas no Paraná

Em entrevista, o condutor da carreta explicou que trafegava no sentido São Paulo quando foi rendido por assaltantes armados

O sinistro aconteceu por volta das 4 horas da manhã. (Divulgação/PRF.)

Uma carreta tombou sobre uma van e deixou ao menos seis pessoas mortas na madrugada desta segunda-feira (5), na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, 21 passageiros do município de Campo Largo estavam no veículo e retornavam de um culto em São Paulo. Ainda não há informações sobre o total de feridos.

O acidente aconteceu pouco antes das 4 horas da manhã. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van seguia no sentido de Curitiba. Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, o condutor da carreta explicou que trafegava no sentido São Paulo quando foi rendido por assaltantes.

Os suspeitos, que se aproximaram enquanto conduziam outro caminhão, abordaram o motorista. No relato, a vítima disse que os homens efetuaram disparos, mas ninguém foi atingido.

A versão do caminhoneiro será investigada pela Polícia Civil (PC-PR). Segundo o delegado responsável, o caso disse está em "diligências iniciais".