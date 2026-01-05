Veja ranking com os 10 nomes de crianças mais registrados em cartórios do estado, em 2025

Ranking aponta nomes de bebês mais escolhidos e registrados em cartórios (Agência FreePik)

Os nomes Maria Cecília e Ravi foram os mais registrados nos cartórios de Pernambuco em 2025.

Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), com base nos dados fornecidos pelos Cartórios de Registro Civil dos estados.

Ao todo, foram 1.080 registros com o nome Maria Cecília e 651 registros do nome Ravi, que também foi o primeiro nome masculino no ranking nacional.

Para o presidente da Associação dos Registradores das Pessoas Naturais de Pernambuco (Arpen/PE), Marcos Torres, inúmeros fatores podem contribuir para a escolha do nome de um bebê. “Os resultados refletem não apenas tradições familiares, mas também a interação de nossas comunidades com as tendências culturais e sociais mais amplas. Em Pernambuco, nomes podem traduzir religiosidade e identidade afetiva por exemplo”, explica.

Dados

Em 2025, os cartórios de registro civil de Pernambuco emitiram 112.241 registros de nascimento. Recife foi a cidade que mais registrou, com 24.055 documentos emitidos. Petrolina fica em segundo lugar, com 6.828 registros, seguida por Caruaru (5.738), Jaboatão dos Guararapes (5.655), Paulista (2.924) e Olinda (2.834).

Nome que já foi preferência no país na década de 1950, Helena segue pelo segundo ano consecutivo liderando o ranking nacional com 28.271 registros. Ravi fica em segundo colocado, mas lidera os nomes masculinos, com 21.982 registros.

“Esse cenário mostra que, além da tradição, muitos registrantes buscam nomes que dialogam com influências contemporâneas, evidenciando a maneira como as escolhas pessoais se conectam com o tempo em que vivemos.”, acrescenta Marcos.

10 nomes mais registrados em Pernambuco:

1. Maria Cecília: 1.080

2. Maria Helena: 1.074

3. Maria Alice: 846

4. Ravi: 651

5. Maria Ísis: 636

6. João Miguel: 609

7. Miguel: 572

8. Helena: 567

9. Davi: 535

10.Heitor: 527

10 nomes mais registrados no Brasil

1º - Helena: 28.271

2º - Ravi: 21.982

3º - Miguel: 21.654

4º - Maite: 20.677

5º - Cecilia: 20.378

6º - Heitor: 17.751

7º - Arthur: 17.514

8º - Maria Cecilia: 16.889

9º - Theo: 16.766

10º - Aurora: 16.506