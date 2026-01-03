Governo da Venezuela fecha fronteira com o Brasil após ataques dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou em 29 de novembro de 2025 que o espaço aéreo sobre e próximo à Venezuela deveria ser considerado fechado, a mais recente escalada em um impasse com o líder de esquerda Nicolás Maduro. (Foto de Juan Barreto e Andrew Caballero-Reynolds / AFP) ( AFP)

Em meio aos ataques norte-americanos, a Polícia Federal confirmou que a Venezuela fechou a fronteira com o Brasil, na cidade de Pacaraima, em Roraima. A informação é da CBN.

Já do lado brasileiro, o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou, em coletiva de imprensa, que o Brasil mantém a fronteira com a Venezuela aberta, "como sempre esteve".

"O ministro da Defesa indicou não haver movimentação anormal na fronteira do Brasil com a Venezuela, que seguirá sendo monitorada e que está em contato com o governador de Roraima [Antonio Denarium]", afirmou nota do Ministério das Relações Exteriores.

Na madrugada deste sábado (3), os Estados Unidos atacaram a Venezuela. A informação foi confirmada pelo presidente americano, Donald Trump, em uma rede social. Segundo Trump, Nicolás Maduro foi preso.

Ainda segundo apuração da CBN, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que aumentou a vigilância na região e “acompanha eventual aumento de fluxo migratório em Roraima”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência após o anúncio feito pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a invasão da Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro.

De acordo com informações apuradas, o encontro reúne ministros e assessores do Palácio do Planalto e ocorre no Ministério das Relações Exteriores, em Brasília.

Segundo Donald Trump, “os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea”, afirmou.

De acordo com Trump, a ação foi conduzida em conjunto com as forças de segurança americanas.

