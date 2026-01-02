Helicóptero faz pouso forçado no mar no Rio de Janeiro
Oito ocupantes da aeronave foram resgatados pela Marinha
Publicado: 02/01/2026 às 22:35
Helicóptero faz pouso forçado no mar no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/Marinha do Braisl )
Um helicóptero com oito pessoas precisou fazer um pouso de emergência no mar de Cabo Frio nesta sexta-feira (2). Segundo a Marinha do Brasil, foi ativada a operação de busca e salvamento, e uma aeronave foi deslocada ao local para fazer o resgate.
A Marinha confirmou que fez o resgate de oito pessoas (seis passageiros e dois tripulantes) envolvidas no acidente com um helicóptero da OMNI Táxi Aéreo que operava em apoio a plataformas de petróleo. A aeronave pousou no mar a cerca de 40 milhas (cerca de 74 quilômetros) ao sul de Cabo Frio (RJ).
"De imediato, foi ativada uma Operação de Busca e Salvamento (SAR), com o emprego de um helicóptero da Marinha. A aeronave resgatou todos os tripulantes, que se encontravam em duas balsas salva-vidas, conduzindo-os, após o resgate, para avaliação médica na Policlínica da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, onde foi confirmado que todos passavam bem", destaca a Marinha em nota.
- Três pesoas são presas com sistema de reconhecimento facial em operação de Réveillon
- Prisão de Filipe Martins eleva a 14 o número de prisões de condenados pela trama golpista
- Eduardo Bolsonaro, após ordem para retornar a posto no RJ: Não entregarei meu cargo na PF
- "Tenho medo que ele volte mais agressivo", diz médico agredido por vizinho no Recife
- Sport reverte punição e terá torcida nos primeiros jogos do Pernambucano de 2026