"Tenho medo que ele volte mais agressivo", diz médico agredido por vizinho no Recife

Anderson ficou com ferimentos no rosto após agressões (Foto: Reprodução/Whatsapp)

O médico agredido brutalmente por um vizinho no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife, Anderson Juliano de Lima, contou que precisou tomar medidas de segurança para evitar novos episódios de violência envolvendo o vizinho, Túlio André Coelho Silva. A vítima diz estar com receio de andar pelas dependências do condomínio desde que o acusado teve liberdade provisória concedida pela Justiça.



“Eu resolvi comprar uma câmera de segurança, reforçar a porta e observar quem vai estar lá, porque ele continua morando aqui. E, infelizmente, a Justiça é muito falha, e ele ainda não teve a punição que merece”, afirma Anderson.



O caso aconteceu na madrugada do dia 31 de dezembro, quando o médico estava indo dormir. Segundo ele, nunca houve contato entre os envolvidos antes do ocorrido.



"Infelizmente, eu acho que ele estava realmente motivado a cometer um crime de ódio, porque foi uma ação completamente desmedida, mesmo eu dizendo várias vezes que não era a pessoa que ele estava procurando. Ele estava procurando alguém para assassinar. E ele quase conseguiu realmente me matar”, destaca a vítima.



De acordo com Anderson, o vizinho estava procurando por outra pessoa quando bateu em sua porta, mas não teria aceitado a informação de que estava no apartamento errado. O acusado estaria incomodado porque Anderson teria flertado com ele, atitude que o médico nega.



Agora, o agressor deverá cumprir medidas cautelares e está proibido de se aproximar da vítima e de frequentar as áreas comuns do condomínio. Tulio ainda precisa se apresentar mensalmente à Justiça, não poderá se ausentar da comarca por mais de oito dias e deve permanecer em recolhimento domiciliar das 21h às 6h.



No entanto, as medidas não são o suficiente, segundo Anderson. “Eu já falei com o condomínio para tentar uma medida de afastamento ou até expulsão, porque eu não me sinto seguro morando com essas pessoas. Eu durmo com medo. Olho o elevador com receio. Não sei do que ele é capaz. Tenho medo que ele volte ainda mais agressivo, talvez armado, com arma branca ou arma de fogo”.



Ele ainda disse que não acredita na índole da companheira do agressor, que esteve no apartamento da vítima após o ataque. Segundo o médico, a mulher disse para ele limpar o sangue e vestir uma roupa, a fim de mudar a cena do crime. Em gravações compartilhadas por Anderson, ela aparece chorando e repreendendo a atitude do companheiro.



“A esposa dele subiu ao apartamento para sondar a situação. Segundo ela, estava do meu lado, mas isso é mentira. Queria abrir o celular para me filmar e, principalmente, tentar apagar os vídeos que eu tinha feito. Eu não permiti. Ela fingiu preocupação, mas, na verdade, buscava informações para defendê-lo”, pontua o médico.



“Até o último momento ele se manteve agressivo. Já na delegacia, ele demonstrava deboche, agia com ironia e não demonstrou arrependimento algum”, complementa a vítima.



O caso



O médico foi agredido por um vizinho na madrugada de quarta-feira (31). Após a agressão, Anderson publicou vídeos nas redes sociais mostrando o próprio estado físico e expondo o rosto de Túlio e da esposa. Nas imagens, ele aparece com o rosto ensanguentado e inchado.



De acordo com Anderson, o morador do apartamento inferior invadiu sua residência e o espancou, enquanto proferia ofensas homofóbicas.



Em outra gravação, feita horas depois, o médico relata ferimentos como olho roxo, cortes nos lábios, lesão no nariz ainda com sangramento e abalo psicológico.



Por meio de nota, a defesa do agressor informou que este "se trata de fato isolado, absolutamente dissociado da vida pregressa do autuado, que é primário, empresário e sempre manteve conduta social regular."