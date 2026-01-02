Sport reverte punição e terá torcida nos primeiros jogos do Pernambucano de 2026

O Sport havia sido punido com a perda de dois mandos de campo após episódio no clássico contra o Náutico

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport comunicou oficialmente, nesta sexta-feira (2), que o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE) acatou o pedido do clube de reversão referente a uma punição com a perda de dois mandos de campo em jogos na Ilha do Retiro. Com isso, o clube leonino volta a contar com a sua torcida nos primeiros jogos do Campeonato Pernambucano de 2026.

A punição imposta havia sido devido a um episódio ocorrido no clássico contra o Náutico, onde foi arremessado objeto no campo de jogo. O Clássico dos Clássicos em questão ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2025, com o Timbu derrotando o Sport na Ilha do Retiro pelo Campeonato Estadual.

Após a reversão, o clube rubro-negro poderá contar com a torcida presente nos jogos contra o Retrô, no dia 14 de fevereiro, pela 2ª rodada, e contra o Decisão, no 21 de fevereiro, pela 4ª rodada.