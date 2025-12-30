Turistas fizeram Pix de R$ 94 após serem agredidos por barraqueiros em Porto de Galinhas

Casal agredido em Porto de Galionhas fez Pix após confusão (Foto: Reprodução/Instagram)

O casal agredido por barraqueiros em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, se pronunciou após os comerciantes os acusarem de ter chegado sob efeito de bebida alcoólica ao local. Por meio de um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira (30), as vítimas afirmaram que os barraqueiros deveriam estar na “cadeia” e mostraram um comprovante de Pix no valor de R$ 94.

O vídeo, gravado no aeroporto de Cuiabá, no Mato Grosso, surgiu como resposta ao posicionamento dos envolvidos nas agressões de sábado (27). “Diante de tantas inverdades, vou esclarecer algumas coisinhas a mais para eles. Vocês só falaram mentiras a nosso respeito. Nós não chegamos alterados na barraca de vocês. Nós não estávamos bêbados na barraca. Nós não levamos dois litros de uísque”, afirma Johnny Andrade, que ficou com um hematoma no olho direito.

Segundo relatos de comerciantes, assim que os turistas chegaram à praia, um funcionário os abordou para explicar o funcionamento das barracas e informar o preço do aluguel das cadeiras.

Os barraqueiros afirmaram que os turistas chegaram com duas garrafas de uísque e já embriagados. No entanto, o casal rebateu a acusação. “Nós levamos meio litro de uísque sim, porque a gente não ia realmente consumir as caipirinhas de vocês porque estavam muito caras”, alega Johnny.

Uma das barraqueiras, identificada apenas como Vera, afirmou que um dos visitantes se queixou pelo fato de outras pessoas estarem sentadas à frente do casal.

O casal também mostra na gravação o comprovante de Pix de R$ 94 feito para a mulher que seria dona da barraca que eles alugaram, identificada como Maura Maria Santos. O valor seria referente à permanência nas cadeiras (R$ 80) e ao consumo de duas águas de coco (R$ 14).

“Quantas coisas absurdas vocês falaram a nosso respeito. Eu acho que vocês poderiam, realmente, se enxergar um pouco mais e tomar vergonha na cara de vocês. Vocês merecem passar por tudo que estão passando. A cadeia que é o lugar de vocês”, afirmou o empresário.

Entenda o caso

O casal de turistas Johnny Andrade e Cleiton Zanatta, que passava férias em Pernambuco, relatou ter sido espancado após se negar a pagar o valor cobrado pelo uso de cadeiras de praia. Segundo eles, a taxa teria aumentado de R$ 50 para R$ 80 sem aviso prévio.

Johnny ressaltou que as agressões começaram logo após questionar o preço. Ele também declarou ter percebido indícios de homofobia durante o ataque.

Após o ocorrido, os dois foram encaminhados por guarda-vidas à Delegacia de Porto de Galinhas. Antes de registrar o boletim de ocorrência, precisaram buscar atendimento médico devido aos ferimentos no rosto e dores no corpo.

O turista ainda fez uma outra reclamação no vídeo no Instagram, criticando a falta de estrutura em Porto de Galinhas. Ambos já retornaram para Mato Grosso.