Veja propaganda da Havaianas com Fernanda Torres que está sendo criticada

Comercial em que atriz afirma que não irá começar o ano com 'pé direito' está sendo críticado por possível viés político

Na peça, a atriz afirma que não quer que as pessoas "comecem o ano com o pé direito", frase que foi interpretada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma provocação ou posicionamento político. (Reprodução/Havaianas)

Um comercial da Havaianas, marca de sandálias brasileira, onde estrela a atriz Fernanda Torres, está sendo alvo de debate e críticas de viés político nas redes sociais.

Na propaganda, a atriz afirma que não quer que as pessoas "comecem o ano com o pé direito", o que foi interpretado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como uma provocação ou crítica ao posicionamento político.

Na campanha, Fernanda Torres diz: "Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não é nada contra a sorte. Mas, vamos combinar, sorte não depende de você, depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser".

CRÍTICAS AO COMERCIAL DE FERNANDA TORRES DA HAVAIANAS

O material publicitário, visto como uma crítica ao bolsonarismo, está sendo alvo de políticos do espectro direitista nas redes sociais.

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), cassado pela Câmara na última semana, publicou um vídeo nas redes sociais criticando a campanha e anunciando boicote à marca. Na legenda do post, o filho de Bolsonaro escreveu: "Eu vou começar o ano com o pé direito sim - e não será de havaianas".

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também criticou o comercial. Por meio de um post na rede social X, o parlamentar sugeriu que consumidores deixariam de utilizar o produto ao fazer um trocadilho com o slogan mais conhecido da marca — “Havaianas: todo mundo usa”. “Havaianas, nem todo mundo agora vai usar”, escreveu.

CONFIRA PROPAGANDA QUE VIROU POLÊMICA NAS REDES SOCIAIS